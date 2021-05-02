Иркутск, , 10:00 — REGNUM В Приангарье по коррупционной статье арестован заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области. Как сообщает 2 мая территориальное СУ СКР, уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в сумме 60 миллионов рублей помогли возбудить материалы УФСБ России по Иркутской области.

По версии следствия, часть денег в сумме 10 миллионов рублей была передана в апреле 2021 года: взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-разыскной деятельности.

Также известно, что 43-летний мужчина, выступивший в роли посредника при передаче взятки, замещен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не последний коррупционный скандал в Приангарье за последнее время. Напомним, в конце марта по уголовному делу о незаконном строительстве многоквартирного жилого дома в Иркутске был задержан теперь уже бывший начальник одного из отделов городской администрации.

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