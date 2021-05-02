Ташкент, , 09:51 — REGNUM Авиакомпания «Узбекские авиалинии» отменила 12 рейсов из городов Узбекистана в Стамбул, сообщили в телеграм-канале компании.

В авиакомпании опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях и телеграм-каналах о полной отмене авиарейсов из Узбекистана в Стамбул.

В компании уточнили, что отмен рейс Ташкент — Стамбул 14 мая, рейсы Самарканд — Стамбул 7, 10 и 14 мая, рейсы Фергана — Стамбул 1, 5, 8, 12 и 15 мая, а также рейсы Ургенч — Стамбул 2, 9, и 16 мая.

Ранее в компании «Узбекские авиалинии» сообщили, что с 8 мая планируется увеличить частоту рейсов по маршруту Ташкент — Бишкек.

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