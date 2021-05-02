Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии произошло ещё одно ЧП — обрушился потолок в здании одного из сельских клубов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чувашского отделения ОНФ.

По данным «фронтовиков», частичное обрушение потолка произошло в здании Татмыш-Югелевского сельского клуба. Общественники отмечают, что о происшествии они узнали от встревоженных местных жителей — к счастью, на тот момент в помещении никого не было.

Активисты ОНФ выяснили, что в течение многих лет клуб находится «в предаварийном состоянии», при этом выделенные в 2020 году республиканские 100 тыс. рублей потрачены «на стулья и бильярдный стол». По факту происшествия члены ОНФ обратились в республиканскую прокуратуру.

Отметим, что в Батыревском районе участились случаи обрушения различных сооружений. Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2021 года в селе Батырево на улице Комарова «сложилась» пополам водонапорная башня: по одной из версий, она обрушилась, по другой — была демонтирована. В конце марта в Батырево вблизи одного из многоквартирных домов обрушилась труба газопровода.

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