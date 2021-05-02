Тюмень, , 09:44 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков со Светлым Христовым Воскресением. Поздравление опубликовано на портале органов государственной власти региона.

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«Светлое Христово Воскресение напоминает нам о главных жизненных ценностях — любви, сострадании и милосердии, вселяет веру и надежду на преодоление всех вызовов современности. Духовно-нравственные основы играют большую роль в единении нации, упрочении патриотизма, института семьи, достойном воспитании подрастающего поколения», — заявил Александр Моор.

Глава региона пожелал землякам мира, счастья и благополучия.