Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Американская компания Apple представит беспроводные наушники Air Pods 3 и обновление музыкального сервиса Apple Music в мае или июне 2021 года. Об этом сообщает портал Hits Double Daily со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, обновление Apple Music будет включать поддержку высококачественной потоковой музыки. Ранее подобную функцию анонсировал один из главных конкурентов Apple в сфере потокового вещания музыки — Spotify.

Также сообщается, что вместе с обновлением сервиса Apple представит беспроводные наушники AirPods третьего поколения. Отмечается, что дизайн этих наушников будет похож на AirPods Pro, но в отличие от профессиональной версии новые устройства не будут иметь некоторых функций, включая активное шумоподавление.

Ожидается, что обновление сервиса Apple Music и новые беспроводные наушники будут представлены на одном из ближайших мероприятий Apple. Одним из таких мероприятий является конференция разработчиков, запланированная на 7 июня.

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