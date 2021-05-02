Ташкент, , 09:38 — REGNUM По итогам апреля 2021 года продовольственные товары в Узбекистане подорожали на 3%. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Уровень инфляции в апреле составил 1,5%, с начала года — 4,1%, а в годовом выражении — 10,7%. Продовольственные товары за месяц подорожали на 3%, непродовольственные — на 0,4%, услуги — на 0,5%.

Масложировая продукция подорожала в апреле на 26,8%, зернобобовые — на 12,9%, фрукты и орехи — на 10,8%, помидоры — на 14,7%, морковь — на 12,8%.

Услуги стационарного лечения выросли на 6,8%, диагностики — на 5,6%, транспортные услуги — на 0,9%, услуги кафе и ресторанов — на 1,5%.