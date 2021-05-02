2 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили солидарность, которую выразило внешнеполитическое ведомство Украины в связи с ответными санкциями Российской Федерации в отношении граждан Европейского союза.

Мирослава Романенко, , 11:08 — REGNUM Солидарность с восемью гражданами стран Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, выразило 1 мая министерство иностранных дел (МИД) Украины, сообщается на официальной странице украинского внешнеполитического ведомства в микроблоге в Twitter.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина выражает свою солидарность с восемью гражданами ЕС», — говорится в сообщении.

Читайте также: МИД Украины отреагировал на введение РФ санкций против граждан стран ЕС

Заявление внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие намекнули, что реакция официального Киева может мало заинтересовать мировое сообщество.

«Думают, за это в Европу возьмут?!» — спросил Alexander Alex.

Результат вытеснения русского языка на Украине. Фурсова © ИА REGNUM

«Да кому интересно, что думает никому не нужное государство Украина! В каждой бочке затычка!» — в свою очередь добавил Maxim C.

«Вся Украина в печали, день траура», — иронизирует Алексей К.

«Раз в сто лет объединенная Европа нападает на Русь, а потом вся в соплях и крови с позором зализывает раны… Тут и наши подтянулись!» — написала Марго Марго.

«Язык у МИДа не болит вылизывать солидарность всем?» — задается вопросом Иван С.

«Думаю, что европейским чиновникам от этого си-и-и-ильно полегчало… от солидарности…» — иронизирует Виталий Б.

«Всё по Киплингу!» — добавила Ирина Б.

Подлиза Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Надо было обязательно подлизнуть, без этого никак», — отметил Валерий К.

«Помогите Европе материально!!! Ха-ха-ха», — шутит Леонид В.

«Досолидарничались, что каждый об вас ноги вытирает и пинает, как дворовую собаку!» — пишет Павел Л.

«Подсуетились. Теперь точно Евросоюз просто обязан принять Украину. А марш нациков — то такое. Если бы МИД выразил солидарность с нищим населением страны, которое не может нормально жить. Просто выживают, кому повезёт. Нет, они солидарны с европедиками. Красавцы! А вы сдыхайте без всякой там солидарности МИДа», — подытожил Александр М.

Читайте также: «Шавка обязана что-то вякнуть» — Порошенко узрел «путинский шаг против ЕС»

Напомним, 1 мая бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко призвал украинскую власть выразить солидарность с Европейским союзом в связи с ответными санкциями России в отношении граждан ЕС.