Новосибирск, , 09:35 — REGNUM Независимо от того, какие реальные цели преследует решение установить майские каникулы, оно будет иметь благоприятное воздействие на общество. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Геннадий Ляскин.

«На мой взгляд, перенос длинных каникул с января на май исключительно правилен и логичен с производственной и рекреационной точек зрения. Такие предложения звучали достаточно давно. Время, проведенное в тёплые майские дни, будет потрачено населением с большей отдачей, чем в дни январской стужи. Люди смогут отдохнуть после долгой зимы, смогут заняться дачами и приусадебными участками, увеличив сельскохозяйственное производство для собственного потребления, — считает эксперт. — Официальное продление майской праздничной недели будет стоить экономике дополнительных издержек, это очевидно. Однако, не думаю, что они будут значительны на уровне всей страны. Непрерывные экономические процессы в любом случае будут обеспечены, сотрудники выйдут и в праздничные дни, в некоторых случаях за дополнительную оплату. Многие занятые берут дополнительные отпуска к майским праздникам. Учтём также, что эффективность рабочих дней в период между майскими праздниками — не самая высокая. Общественные выгоды перекроют общественные издержки».

При этом он отметил, что в 2021 году Россия идёт на рекорд по нерабочим дням — 122 из 365.

«То есть третью часть года население официально отдыхает. С нашей точки зрения, предпочтительней в будущем перенести новогодние каникулы на май, нежели чем вводить дополнительные праздничные дни к уже установленным», — подчеркнул экономист.