Роли, США, , 09:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл в овертайме команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:0.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол «Коламбуса» в исполнении Макса Доми (4-я минута), «Каролина» ответила шайбой финского форварда Теуво Терявяйнена (19-я)

Победу «Харрикейнз» в овертайме принес гол Даги Хэмилтона (65-я).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет в матче одной результативную передачу. Российские защитник и нападающий «Коламбуса» Владислав Гавриков и Михаил Григоренко не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина», одержавшая третью подряд победу, 4 мая встретится с командой «Чикаго Блэкхоукс». «Коламбус» выиграл прошлый матч и в этот же день сыграет с клубом «Нэшвилл Предаторз».