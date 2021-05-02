Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Ульяновскую область впервые передана партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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Новый транш состоит из 6480 компонентов вакцины «ЭпиВакКорона» для 3240 человек. В ведомстве отмечают, что регион поступило 1012 доз вакцины «Спутник V».

С начала пандемии Ульяновская области получила свыше 100 тыс. доз вакцин от COVID-19, прививку более 99 тыс. жителей, в том числе завершили иммунизацию свыше 62 тыс. человек.

Всего в регионе работают 42 стационарных пунктов вакцинации и 31 мобильная бригада.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» разработана новосибирским научным центром «Вектор», зарегистрирована в октябре 2020 года и поступила в российские регионы в марте 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разработаны три вида вакцины от COVID-19: «ГамКовидВак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». С начала вакцинации Ульяновская область получала только «Спутник V», который разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 22 апреля 2021 года в регион впервые передано 1560 доз вакцины «КовиВак», которая разработана научным центром имени М. П. Чумакова РАН.

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