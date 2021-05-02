Сеул, , 09:26 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо президенту Израиля Реувену Ривлину, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей на горе Мерон. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

По её словам, глава государства выразил глубокие соболезнования президенту и всему народу Израиля, а также пожелал пострадавшим скорее пойти на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля десятки человек пострадали во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. В результате обрушения трибуны и возникшей давки, на горе Мерон погибли 45 человек, пострадали порядка 150 человек

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