Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM Воскресение Христово побеждает любую скорбь и даже саму смерть. Об этом заявил в своём пасхальном послании митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

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«И что может быть радостнее, чем весть об этой победе», — сказал митрополит.

Он также добавил, что будет хорошо, если православные будут видеть Бога в том числе и сквозь постигшие их трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая православные отмечают Пасху. В Екатеринбурге главное богослужение прошло по традиции в Свято-Троицком кафедральном соборе. А вокруг храма прошёл крестный ход.

Пасхальное богослужение в главном храме Екатеринбурга объединило десятки человек. Также за ним можно было наблюдать телевидению.

Отметим, Пасха проходит в условиях коронавирусных ограничений.