Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение с разгромным нулевым счетом от команды «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Брайан Раст (3-я и 21-я минуты) и Джефф Картер (31-я).

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов смог отразить 23 из 26 бросков по своим воротам. Российские защитник и форвард «Вашингтон» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не отметились в матче результативными действиями. Российский нападающий и капитан столичной американской команды Александр Овечкин из-за травмы не принимал участия в матче.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», прервавший этим поражением свою серию их четырёх подряд побед, 4 мая встретится с командой «Нью-Йорк Рейнджерс». «Питтсбург» выиграл вторую подряд встречу и в этот же день сыграет с клубом «Филадельфия Флайерз».