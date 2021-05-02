Новосибирск, , 09:19 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 78 случаев.

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"Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 61, 72 и 73 лет. Всего в регионе умерли 1761 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 33 человека, на ИВЛ — шесть пациентов».

Всего на утро сегодня, 2 мая, в регионе зарегистрировано 41 254 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2493 детей; 37 846 пациентов выздоровели (+16 за сутки).