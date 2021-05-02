Ташкент, , 09:18 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получили 856 016 человек. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

В Ферганской области прививку поставили 123 тыс. человек, в Наманганской области — 92 тыс., в Андижанской области — 91 тыс., Самаркандской области — 85 тыс., Ташкентской области — 65 тыс. Второй компонент получили 58 235 человек.

Напомним, массовая вакцинация населения Узбекистана началась с 1 апреля 2021 года. В настоящее время в республике используют вакцины «Спутник V» и ZF-UZ-VAC 2001. Ожидается также поставка вакцины AstraZeneca индийского производства.

Читайте также: Узбекистан получит новую партию AstraZeneca с опозданием

Читайте ранее в этом сюжете: Прививку от коронавируса в Узбекистане получили 800 тыс. человек