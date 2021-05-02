Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon начал повторный вход в атмосферу перед приводнением в Атлантическом океане. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Планируется, что Crew Dragon совершит посадку у берегов штата Флорида около 09:57 мск. На борту космического корабля находятся астронавты США Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX по контракту с американским аэрокосмическим агентством NASA. Возвращение Crew Dragon на Землю станет завершением первой регулярной миссии кораблей этого типа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля к Международной космической станции прибыл корабль Crew Dragon в рамках второй регулярной миссии.

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