Ульяновск, , 09:15 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор 44-летнему мужчине, которого обвинили в нападении на сотрудницу микрофинансовой организации. Он получил более пяти лет колонии, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, преступление было совершено 29 января 2021 года в Ульяновске. Правоохранители установили, что в офисе микрофинансовой организации фигурант уголовного дела напал с ножом на сотрудницу, вынудив передать её около 6 тыс. рублей.

В прокуратуре отмечают, что злоумышленник ранее был судим за аналогичное преступление, совершённое в Пермском крае.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), назначив пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Кроме того, решением суда он оштрафован на 100 тыс. рублей. Ещё 100 тыс. рублей взыскано в качестве возмещения морального вреда в пользу потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Ульяновске задержали мужчину, который на остановке общественного транспорта демонстрировал горожанам пистолет. Правоохранители установили, оружие — боевое, а злоумышленник на тот момент был пьян.

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