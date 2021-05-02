Монреаль, Канада, , 09:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл в овертайме команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Оттавы» голы забили немецкий форвард клуба Тим Штюцле (35-я минута) и Тома Шабо (46-я), у «Монреаля» шайбами отметились Джефф Питри (49-я) и Тайлер Тоффоли (55-я, в большинстве).

Победу «Монреалю» в овертайме принес гол Коула Колфилда (63-я).

Российские защитник и форвард «Сенаторз» Артём Зуб и Евгений Дадонов записали на свой счет в матче по одной результативной передаче. Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев и российский же защитник «Канадиенс» Александр Романов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Монреаль», одержавший вторую подряд победу, 4 мая встретится с командой «Торонто Мэйпл Лифс». «Оттава» этим поражением прервала серию из двух подряд побед и в этот же день сыграет с клубом «Виннипег Джетс».