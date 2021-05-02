Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Центром пасхальных торжеств в Петербурге традиционно стал Казанский кафедральный собор.

Казанский собор в Пасхальную ночь Дарья Драй © ИА REGNUM].JPG [Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

Божественную литургию в ночь с 1 на 2 мая здесь служил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сюда пришли руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга и тысячи православных — жителей и гостей Петербурга.

Главное пасхальное богослужение началось за 45 минут до полуночи.

Как отмечает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии РПЦ, среди молящихся были губернатор Северной столицы Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Вадим Потомский, депутат Госдумы Михаил Романов и другие официальные лица.

Частью праздничного действа стал крестный ход вокруг собора, совершенный под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе».

В этот момент на кадрах телевизионной трансляции стало хорошо видно, как много людей пришло на богослужение: когда возглавляющие крестный ход священники по самому длинному пути уже обошли широко раскинувшуюся колоннаду храма, из собора еще выходили верующие, чтобы принять участие в крестном ходе и затем снова вернуться на богослужение.

Огласительное слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста прочитал протоиерей Андрей Герасимов. Затем на десяти языках митрополит Варсонофий и сослужившее ему духовенство читали Пасхальное Евангелие.

Митрополит Варсонофий огласил пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верующим Русской Православной Церкви. Пасхальное поздравление самого митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского зачитал протоиерей Сергий Куксевич.

В Казанский собор из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь, который после богослужения был роздан верующим.

По случаю праздника Воскресения Христова митрополит Варсонофий обратился к верующим с поздравлением.

«Я в этот святой день хочу всех вас сердечно поприветствовать, пожелать вам от воскресшего Господа обильной благодати, чтобы в это трудное время, когда всю Вселенную поразила эта эпидемия, нам своим мужеством спокойно переносить и помогать друг другу. Нужно оказывать любовь к нашим ближним, укреплять наши семьи и потрудиться во славу нашего Отечества. Всех вас с праздником. Желаю пасхальной радости, мира и спасения. Христос Воскресе! Воистину воскресе!», — сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, обращение которого распространил телеканал «Санкт-Петербург».