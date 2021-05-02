Нур-Султан, , 09:07 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2804 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Алма-Ате обнаружено 685 новых носителей коронавируса, в Нур-Султане — 429, в Алма-Атинской области — 275, Карагандинской области — 237, Павлодарской области — 176. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 325,5 тыс.

Отметим, рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане наблюдается с начала марта. Рекордный прирост новых носителей зафиксирован 23 апреля, когда было выявлено 2894 случаев заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Прививку от коронавируса в Казахстане получили более 1,3 млн человек