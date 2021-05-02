, 09:02 — REGNUM В Госсовете Чувашии резко сократили требования к кворуму для проведения сессий. Если ранее требовалось присутствие не менее 30 народных избранников, то с учётом изменений достаточно 22. Соответствующие изменения в законе о Государственном совете, поддержанные парламентариями, одобрил глава Чувашии Олег Николаев, подписав закон в новой редакции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ключевое изменение касается условий проведения сессий Госсовета Чувашии. В старой редакции закона заседания регионального парламента признавались правомочными, если на них «присутствует не менее двух третей от установленного числа депутатов». В новой редакции сессии можно проводить даже при 50-процентной явке.

Отметим, что сессия Государственного совета — основная форма работы парламента. В действующем созыве заседания не раз оказывались под угрозой срыва из-за отсутствия кворума — особенно сильно зал редел после обеденного перерыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на сессии Госсовета сорвалось рассмотрение вопроса из-за отсутствия кворума: после полуденного перерыва в зале из первоначально заявленного 41 парламентария остались 29. Сессию пришлось прервать на 15 минут, чтобы найти депутатов.

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Напомним, в парламенте Чувашии работают 44 депутата.