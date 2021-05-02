Нью-Йорк, США, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» нанес поражение с разгромным нулевым счетом команде «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась победой «Айлендерс» со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Энтони Бовиллье (5-я и 22-я минуты) и Мэтью Барзал (17-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить все 28 бросков по своим воротам, российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев — 22 из 25. Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин, Виталий Кравцов и Павел Бучневич не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс», одержавшие вторую подряд победу, 4 мая встретятся с командой «Баффало Сэйбрз». «Рейнджерс» потерпели второе подряд поражение и в этот же день сыграют с «Вашингтон Кэпиталз».