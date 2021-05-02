Москва, , 08:58 — REGNUM Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологииРоспотребнадзораНаталья Пшеничная заявила, что нулевых показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не удастся достичь, пока популяционный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 не составит 60−70%. Об этом она сказала в интервью РИА Новости.

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По словам Пшеничной, тем кто еще не вакцинировался от коронавируса — самое время сделать это. Чтобы эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась нужно, чтобы популяционный иммунитет составил 60−70%.

«Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», — сказала она.

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала 18 января.