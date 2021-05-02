Сеул, , 09:27 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 39 169 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 2 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 395 104 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 6,6%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 1 829 239 человека, а препаратом Pfizer — 1 565 865 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 7712 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 236 188 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 328 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 16 534 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на четыре человека, до 79 человек.