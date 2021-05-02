Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 1 346 900 человек. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Алма-Ате прививку поставили 222 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 159 тыс., Туркестанской области — 118 тыс., Карагандинской области — 117 тыс., Чимкенте — 117 тыс. Второй компонент вакцины получили 291,7 тыс. человек.

Напомним, с апреля 2021 года правительство Казахстана планировало обеспечить вакцинацию двух миллионов человек ежемесячно. К сентябрю планируется вакцинировать 10 млн человек.

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