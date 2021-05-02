Архангельская область, 23 ноября, 2005, 14:36 — ИА Регнум. Для обеспечения кадрами первичного звена медицинских работников в сельской местности будут привлекаться механизмы государственного заказа на выпускников медицинских ВУЗов и система альтернативной военной службы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 ноября, в Санкт-Петербурге на встрече с делегацией Вологодской области заявил помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Валерий Голощапов . По его словам, возможность использования системы госзаказа и альтернативной службы обсуждаются в федеральных органах власти РФ.