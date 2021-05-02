Хельсинки, , 08:43 — REGNUM По меньшей мере 60 участников акции протеста против действующих в Финляндии мер по борьбе с коронавирусом задержали полицейские в Хельсинки 1 мая. Об этом на своей странице в Twitter сообщило управление городской полиции.

Хельсинки, Финляндия. (сс) Timo Newton-Syms

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Причиной задержания нарывается неповиновение приказам сотрудников правоохранительных органов. Один из протестующих был арестован за оказание сопротивления полицейским.

Всего в акции приняли участие около 300 человек при разрешенной квоте в шесть участников собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Лондоне восемь полицейских пострадали в результате беспорядков во время протестных акций против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. При этом стражи правопорядка задержали пять протестующих.

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