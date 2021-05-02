Кемерово, , 08:40 — REGNUM Председатель парламента Кемеровской области Вячеслав Петров поздравил кузбассовцев с праздником Светлой Пасхи. Он отметил, что «в этот весенний день сердца людей наполняются светлой пасхальной радостью».

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«Этот праздник символизирует духовное обновление и торжество жизни, укрепляет извечные ценности — веру, надежду, любовь, а потому наполняет наши сердца особым трепетом, глубокой и искренней радостью, желанием творить добрые дела, — сказал Петров. — Друзья, от всего сердца поздравляю с Пасхой! Пусть это светлое воскресенье будет тёплым ясным днём, проведённым в кругу самых близких людей! Желаю вам прекрасного настроения и душевного просветления!»

Напомним, что сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи. Пасха празднуется семь дней.