Чита, , 08:35 — REGNUM «Христос Воскресе!»: почти две тысячи лет это пасхальное приветствие неизменно, из поколения в поколение, от сердца к сердцу, передается как торжество нашей веры, как свидетельство истинности Воскресения! Об этом в своём пасхальном послании сообщил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальсий Димитрий:

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«Несмотря на всю сложность политической, экономической и эпидемиологической обстановки мы очень часто являемся свидетелями проявления Евангельской любви, в частности со стороны медиков, самоотверженно совершающих свой подвиг в сложившихся условиях пандемии.

Но не только медики, каждый из нас имеет возможность исполнять евангельскую заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая митрополит Читинский и Петровск-Забайкальсий Димитрий возглавил вечерню с соединением Литургии святителя Василия Великого в Казанском кафедральном соборе.

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