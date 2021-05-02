Манчестер, Великобритания, , 08:36 — REGNUM Британский боксёр Дерек Чисора, являющийся экс-претендентом на титул чемпиона мира, уступил представителю Новой Зеландии Джозефу Паркеру, который является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бой состоялся в Манчестере и по итогам всех заявленных 12 раундов судьи раздельным решением со счетом 115:113, 116:111, 113:115 отдали победу Паркеру.

При этом Чисора был претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и в 2012 году проиграл представителю Украины Виталию Кличко.

Отметим, данное поражение стало для 37-летнего Чисоры одиннадцатым при 33 (23 — нокаутом) победах. В активе 29-летнего Паркера эта победа стала 28-й (21 — нокаутом) при двух поражениях.