Кемерово, 2 мая 2021, 08:28 — REGNUM В Кемеровской области прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
В кузбасском управлении МЧС РФ отмечают, что в условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения пожаров.
«В сложившихся обстоятельствах важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности: использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора сейчас категорически запрещены», — подчеркнули в ведомстве.