Манила, , 08:27 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила на Филиппины 1 мая. Об этом сообщило издание Philippine Daily Inquirer со ссылкой на помощника филиппинского президента Роберта Бордже.

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Груз доставил самолет авиакомпании Qatar Airways. Партия препарата должна была прибыть в страну еще 28 апреля, но ее отправка была перенесена из-за логистических проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая партия вакцина «Спутник V» поступила в Монголию.

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