Бишкек, , 08:23 — REGNUM Пограничная служба государственного комитета национальной безопасности Киргизии оценила ситуацию на границе с Таджикистаном как стабильную, сообщает агентство 24.kg.

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В ведомстве отметили, что ночь с 1 на 2 мая прошла спокойно. «За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы», — сообщили в пограничной службе.

Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии границы в места постоянной дислокации. Отмечается, что никаких препятствий на автодороге Ош — Исфана нет.

Ранее в министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 и пострадали 173 человека.