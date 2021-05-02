Калгари, Канада, , 08:23 — REGNUM Российская женская сборная по керлингу одержала верх над командой Канады в четвертом матче предварительного раунда чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Калгари. Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России в составе Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова переиграла канадок со счетом 8:7.

Отметим, это четвертая победа российских керлингисток в четырех матчах мирового первенства. В следующей встрече сборная России сыграет с национальной командой Эстонии.