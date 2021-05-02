Чита, , 08:19 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником Пасхи. В его обращении, в частности говорится:

Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

«Поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи! Да благословит всех нас Господь, ниспошлёт мир и благоденствие каждому. В эти светлые дни не оставим никого без внимания, заботы, любви, сопровождая их радостной вестью: Христос Воскресе!».

Напомним, 1 мая митрополит Читинский и Петровск-Забайкальсий Димитрий возглавил вечерню с соединением Литургии святителя Василия Великого в Казанском кафедральном соборе.