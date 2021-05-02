Карсон, США, , 08:21 — REGNUM Американский боксер Энди Руис, являющийся бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по нескольким версиям, победил своего соотечественника Криса Арреолу в первом бою после того, как проиграл свои титулы британцу Энтони Джошуа в декабре 2019 года. Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок проходил в Карсоне (США, штат Калифорния) и по итогам всех 12 заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 117:110, 118:109, 118:109 отдали победу Руису.

При этом в декабре 2019 года Руис проиграл Джоуша решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Отметим, это 34-я победа (22 — нокаутом) в активе 31-летнего Руиса при двух проигранных боях. Для 40-летнего Криса Арреолы это седьмое поражение при 38 (33 — нокаутом) победах и одной ничьей.