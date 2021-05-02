Сеул, , 08:22 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 606 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 585 случаев заражения локальные, ещё 21 случай — завозной. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 123 240.

Известно, что на протяжении четырёх дней подряд показатель держится выше отметки 600 человек в день.

В управлении отметили, что рост числа выявленных случаев заражения пошёл вниз, однако, существует мнение, что снижение показателя связано исключительно с выходными.

Число жертв пандемии увеличилось на два человека — до 1833.