Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM Светлое Христово Воскресение наполняет души добром и надеждой, а сердца — теплом, любовью и светом. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своём пасхальном поздравлении.

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Он отметил, что Пасха является главным праздником всех православных христиан, который всегда встречают с радостью и воодушевлением. Она побуждает людей к милосердию и духовному росту. Православие — это одна из основных и наиболее многочисленных по числу последователей конфессий. А Екатеринбургская митрополия вносит свой весомый вклад в сохранение гражданского мира, укрепление единства общества, а также в формирование высоких нравственных приоритетов и ценностей созидательного труда.

«Всё больше наших земляков ощущают потребность жить в соответствии с принципами христианской морали и православными традициями», — сказал глава региона.

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Он также выразил уверенность в том, что забота о ближних, как и об их здоровье и безопасности, понятна и близка всем православным уральцам. Как сообщало ИА REGNUM, православный мир отмечает Пасху 2 мая.