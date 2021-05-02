Бишкек, , 08:09 — REGNUM Отвод военнослужащих и военной техники из зоны конфликта на границе начали Таджикистан и Киргизия. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба пограничной службы киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Дополнительные силы и средства отводятся обеими сторонами конфликта от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации. Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме.

По данным киргизской погранслужбы, ситуация на границе стабилизировалась, перестрелки и другие ЧП за прошедшую ночь зафиксированы не были.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Киргизии оценили обстановку на границе с Таджикистаном как стабильную, обе стороны конфликта подтвердили намерение отвести военную технику в места постоянной дисклокации.

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