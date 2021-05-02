Фриско, США, , 08:15 — REGNUM Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков оформил хет-трик в матче чемпионата мира среди юниоров (ЮЧМ) 2021 года со сборной Чехии, проходящем во Фриско (США), в котором российская команда победила с разгромным счетом 11:1.

После этого в актвие 16-летнего российского хоккеиста стало девять забитых шайб в четырех встречах мирового юниорского первенства, причем в предыдущем матче со сборной Германии он оформил покер (четыре шайбы).

Отметим, по итогам матча юниорская сборная России заняла промежуточное первое место в группе и в четвертьфинале встретится с командой Белоруссии или Швейцарии. При это четвертьфинальные матчи пройдут 4 мая, а завершится турнир 6 мая.