Барнаул, , 08:06 — REGNUM Если человек хотя бы раз пережил, прочувствовал радость Пасхи, воспоминание о ней он сохранит навсегда в сердце своем, в самом сокровенном уголке души. Об этом в своём пасхальном послании отметил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий:

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«От всей души сердечно поздравляю всех с всемирным и всерадостным праздником праздников Светлого Христова Воскресения. Пусть Воскресший Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, пребывает с нами и среди нас не только в эти святые дни, но и во все дни нашей жизни, осеняя нас Святою Своею Благодатию.

Да просветит нас Господь пасхальным светом разума святого Евангелия Своего, и наставит нас на стезю заповедей своих, и будет неотступным Помощником всем нам в достижении вечного спасения».

Как сообщало ИА REGNUM, праздничное пасхальное богослужение митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил в Дмитриевском храме Барнаула. После прочтения Евангелия было оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла. По заамвонной молитве митрополит Сергий освятил артос, который будет находится в храме всю Светлую седмицу.