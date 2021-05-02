Брюссель, , 08:02 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что санкции Российской Федерации против восьми граждан стран ЕС, среди которых есть и евробюрократы, являются совершенно «неприемлемыми и лишенными юридических оснований». Соответствующее заявление Борреля распространила его пресс-служба.

«Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений», — сказано в заявлении Борреля.

Он также добавил, что Евросоюз осуждает решение России запретить въезд на свою территорию восьмерым гражданам стран ЕС, среди которых есть и чиновники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение России запретить въезд восьми гражданам стран ЕС — это ответные меры на санкции со стороны Евросоюза. Дело в том, что 2 и 22 марта Советом ЕС были в очередной раз расширены санкции против России — въезд на территорию ЕС был запрещен шести гражданам РФ.