Токио, , 08:00 — REGNUM Очную встречу 3 мая в Лондоне намерены провести глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и госсекретарь США Энтони Блинкен, 2 мая сообщает агентство Кyodo.

В столице Великобритании они должны принять участие в собрании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы семи (G7). Темами переговоров Мотэги и Блинкен должны стать ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, отношения с Китаем и КНДР, а также обстановка после военного переворота в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля телеканал CNN передал информацию о том, что Энтони Блинкен может прибыть с официальным визитом на Украину в мае.

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