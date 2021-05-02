Душанбе, , 07:56 — REGNUM Как минимум 29 человек пострадали в результате взрыва и пожара на АЗС в столице Таджикистана, городе Душанбе. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям страны.

Мощный взрыв с последующим пожаром произошёл в западной части Душанбе 1 мая в 19:30 по местному времени (17:30 мск). Пожар на автозаправочной станции тушили десять пожарных расчётов, столб пламени достигал в высоту более 50 метров. На ликвидацию пожара потребовалось более полутора часов.

В результате взрыва и последующего пожара на АЗС пострадали близлежащие дома, травмы различной степени тяжести получили 29 человек, состояние пятерых из них оценивается медиками как тяжёлое.

В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств, приведших к возгоранию и взрыву на АЗС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на АЗС в Душанбе.

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