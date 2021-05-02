Чита, , 07:55 — REGNUM Глава Читы Александр Сапожников поздравил горожан с Пасхой. Его обращении, в частности сказано:

Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

«В этот весенний день сердца людей наполняются светлой радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет нашу веру в торжество мира, добра и справедливости, символизирует верность, любовь и согласие.

Этот день объединяет всех нас на основе духовных ценностей и традиций, заложенных предками, призывает к свершению добрых дел, к помощи ближним, состраданию и милосердию.

Искренне желаю, чтобы этот святой день стал для всех жителей и гостей забайкальской столицы радостным, согрел ваши сердца теплотой общения с родными и близкими, наполнил ваши дома взаимопониманием и миром.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник принесет всем добро, счастье, здоровье и исполнит ваши заветные и добрые мечты! Христос воскрес!».