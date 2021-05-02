Москва, , 07:52 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации получит специальный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает ТАСС.

Сервис будет называться «Антимошенник» и он будет встроен в мобильное приложение МВД. Этот модуль должен будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Звонок можно будет заблокировать. В приложении также будет «белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, SMS, MMS и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В такой список пользователь может добавлять номера самостоятельно.

Уточняется, что контракт на разработку такого сервиса был заключен в марте 2021 года. Стоимость разработки — 44,9 млн рублей. Разработан сервис должен быть к 25 декабря 2021 года.