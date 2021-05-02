Москва, , 07:47 — REGNUM Сердечно-сосудистые патологии относятся к пяти наиболее распатроненным осложнениям после заболевания COVID-19, 2 мая сообщает газета «Известия» со ссылкой мнение медиков и ученых.

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Названая ими группа проблем со здоровьем выявляется у каждого десятого заболевшего коронавирусной инфекцией. Сердечно-сосудистыми патологии, которые часто наблюдаются у таких пациентов, сопровождаются нарушениями сердечного ритма, миокардитами и поражениями сосудов, провоцирующими первичное поражения сердца — кардиомиопатию. Об этих проблемах рассказал специалист по кардиологии профессор Мехман Мамедов.

Член Российского общества офтальмологов Ники Тахчиди рассказал, что на фоне COVID-19 у пациентов страдают органы зрения, что приводит к конъюнктивитам, изменениям на сетчатке глаз, воспалению и тромбозов глазных сосудов.

Еще один эксперт, заместитель главного врача клинико-диагностического центра «Медси» Мария Петина заявила, что коронавирусная инфекция нарушает работу обонятельной системы, поражая соответствующие нервные волокна. Кроме того, эксперт добавила, что при указанном заболевании наблюдаются кишечные расстройства, включая диарею и колит.

Сотрудники Йельского университета, которые также изучали осложнением от COVID-19, установили, что заболевание вызывает проблемы с почками.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию часто фиксируются астения и проблемы сердечно-сосудистой системы. 10 апреля он сообщил, что у мужчин в возрасте от 35 лет осложнения после COVID-19 бывают в два раза чаще, чем у женщин такого же возраста.

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