Кемерово, , 07:45 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 мая, за прошедшие сутки выявлено 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 65 случаев.

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«Кемерово — 15, Новокузнецк — 13, Междуреченск — пять, Осинники — пять, Березовски — четыре, Калтан — четыре, Белово — три, Анжеро-Судженск — два, Мыски — два, Юрга — два, Чебулинский МО — два, Гурьевское МО — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один, Яшкинский МР — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 51 пациент выздоровел, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 35 291 случай заражения коронавирусом, 34 056 человек выздоровели, 668 пациентов скончались.