Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Наибольшее количество смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) в первом квартале 2021 года поставила американская компания Apple. Об этом сообщает портал GizChina со ссылкой на данные исследовательской компании Strategy Analytics.

По оценкам экспертов, за первые три месяца текущего года в мире было продано около 133,3 млн смартфонов с поддержкой 5G. В сравнении с первым кварталом 2020 года глобальные поставки 5G-смартфонов выросли более чем в 5 раз.

Почти треть от общего объёма поставок — 40,4 млн — пришлось на долю Apple. Второе место по поставкам с результатом 21,5 млн проданных смартфонов заняла китайская компания Oppo. В пятёрку крупнейших поставщиков 5G-смартфонов также вошли Vivo (19,4 млн), Samsung (17 млн) и Xiaomi (16,6 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнем квартале 2020 года Apple стала лидером по глобальным поставкам смартфонов впервые за последние четыре года.

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