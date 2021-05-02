Чита, , 07:42 — REGNUM В Забайкальском крае, где массовая вакцинация населения от коронавируса началась с 18 января, прививки поставили уже более 121 тысячи человек. Об этом 2 мая информирует пресс-служба правительства региона.

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В крае работает 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 2 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 393, причём 29 из них обнаружили за последние сутки.

Вместе с тем, власти Забайкалья используют любую возможность для вакцинации. По опыту Москвы организовали пункты вакцинации в торговых комплексах.

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